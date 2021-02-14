وصفه بـ"هتلر القرن".. لاعب سلة شهير يفضح جرائم أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن وصفه بـ" الديكتاتور وهتلر القرن" يستعرض نجم السلة التركي أنيس كانتر، المحترف في الدوري الأمريكي، قريبا جرائم النظام التركي في البرلمان الأوروبي.

وسيكون الناشط في مجال حقوق الإنسان ونجم الدوري الأمريكي للمحترفين، أنيس كانتر، من بين المتحدثين المدعوين للمشاركة في ندوة يعقدها رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي وعضو البرلمان الأوروبي بينا بيسيرنو حول “الديمقراطية وحقوق الإنسان للشعب التركي، بحسب موقع صحيفة زمان التركية.



وكتب كانتر المحترف ضمن فريق بوسطن سيلتك على حسابه على تويتر مشيدا بالدعوة قائلا:" يا له من شرف عظيم.. سيشارك لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين في حوار مع رئيس البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية “

وكان كانتر قد وصف أردوغان بـ”الديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو يقمع الإعلام ويدمر المعارضة ويشيطن منتقديه”.

وأكد كانتر أن تركيا، في وقت سابق، “ تستحق قائداً منفتحاً وديمقراطياً وتقدمياً وذكياً ومتواضعاً، قائداً يتقبل الجميع بغض النظر عن خياراتهم السياسية”.

واللاعب أنس كانتر من بين الذين يطالب الرئيس أردوغان الولايات المتحدة بترحيلهم إلى تركيا بدعوى أنهم إرهابيون تابعون لحركة الداهعية التركي فتج الله غولن ، إلا أن هذه المطالبات لا تلقى صدى إيجابيا لديها نظرا لغياب أدلة الإدانة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، تم اتهام أنيس كانتر بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحينها قالت قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن ممثل ادعاء تركيا طالب بسجن أنيس كانتر نجم كرة السلة لمدة تصل إلى 4 سنوات بتهمة، إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وألغت السلطات التركية جواز سفر اللاعب، وصدر أمر باعتقاله بعد أن اعتبرته محكمة تركية "هاربا"، بسبب تأييده لفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو 2016.

ويعد كانتر أحد مؤيدي كولن الذي يقيم في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، والذي يطلب أردوغان تسليمه، علما بأن كولن ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب.

وعريضة الاتهام زعمت أن كانتر استخدم موقع تويتر في "القذف والتشهير" بأردوغان.

واعتقل كانتر في رومانيا في مايو/ أيار 2016 ، عندما علمت السلطات هناك بإلغاء جواز سفره، وعاد بعد ذلك للولايات المتحدة.



وانتقد كانتر أردوغان في مؤتمر صحفي بعد اعتقاله ووصفه بأنه "هتلر هذا القرن".