تعرف على مؤشرات ضعف محرك السيارة وتهالكه

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر المحرك القلب النابض للسيارة وأهم جزء بها على الإطلاق، حيث أنه الجزء الذي يمنح القوة للسيارة للعمل بكفاءة عالية، وفي حالة ضعف المحرك وتعرضه للتلف أو إصابته بأضرار فأنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة قد تصل لحد إيقافها بالكامل.

لذلك نقدم لكم اليوم أبرز المؤشرات التي تدل على ضعف المحرك وتعرضه للتلف لسرعة فحصه، والقيام بإصلاح الأجزاء التالفة به، وهي كما يلي:

– صدور أصوات مختلفة من المحرك، مثلا صوت دق بالمكبس، وصوت رنين داخل غرفة الإحتراق، أو ظهور أصوات فرقعة داخل المحرك.

– زيادة استهلاك زيت المحرك بشكل غير عادي، مع ملاحظة وجود بقع من الزيت أسفل السيارة، وهو ما يدل على تهالك المحرك وتسرب الزيت منه.

– إضاءة لمبة تحذير المحرك في طبلون السيارة، حيث أنها تدل على وجود مشكلة في أحد أجزاء المحرك الهامة.

– زيادة معدل استهلاك السيارة للوقود، حيث أنه يدل غالباً على عدم انتظام الإحتراق داخل محرك السيارة.

– تصاعد رائحة عادم قوية أو رائحة احتراق وأبخرة ذات رائحة نفاذة داخل مقصورة السيارة.

– تصاعد دخان كثيف من فتحة خروج العادم في السيارة.

– ضعف قوة وعزم السيارة خاصة عند صعود المرتفعات.