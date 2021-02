تاريخ كاديلاك اسكاليد وتطورها عبر 5 أجيال Cadillac Escalade

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ها هي كاديلاك اسكاليد 2021 تصل إلى أسواق المملكة عبر معارض وكيل الشركة الحصري شركة الجميح للسيارات، وهو الجيل الجديد كلياً من الاس يو في الفاخرة، وتتميز السيارة بتصميم جديد كلياً مع تقنيات متقدمة ومزايا سلامة رائدة، وها نحن نتعرف على تاريخها عبر أجيالها الخمسة.

تاريخ كاديلاك اسكاليد:

– الجيل الأول (1999)

للمنافسة بقوة في سوق الإس يو في الذي تسارع انتشاره، أطلقت كاديلاك الجيل الأول من اسكاليد، وكانت تشبه يوكن دينالي حينها، وتستمد قوتها من نفس المحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 255 حصان، مع مقصورة فاخرة بمقاعد جلدية ونظام صوتي بوز يُستخدم للمرة الأولى في سيارات الاس يو في.

– الجيل الثاني (2002)

دُشن الجيل الثاني في يناير 2001 كموديل 2002، مع عدة خيارات من المحركات ودفع خلفي قياسي، وكانت تتوفر بمقاعد تسع لـ 8 أشخاص، وحصل هذا الجيل على عدة ترقيات على كدار حياته، بإضافة جنوط كروم 20 بوصة في عام 2004، ومحرك جديد سعة 5.3 لتر في عام 2005، وأيضاً في 2005، تم تقديم إصدار بلاتينيوم مع ترقيات عززت فخامتها.

– الجيل الثالث (2007)

استخدمت كاديلاك في الجيل الثالث منصة GMT900 الجديدة حينها، وبدأت إنتاجها في مصنعها في أرلينغتون في يناير 2006، ولم تبدأ إنتاج نسخة الدفع الكُلي حتى أغسطس من نفس العام، وحصل هذا الجيل على محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 4.3 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات جديد، وبالطبع تصميم مُحدث بالكامل.

– الجيل الرابع (2015)

دشنت كاديلاك الجيل الرابع من اسكاليد في 7 أكتوبر 2013، في حين بدأت إنتاجها في يناير 2014 في مصنعها بـ أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، وتوفرت بثلاثة فئات فقط، أساسي وفاخر ومتميز، في حين بدأت مبيعاتها دولياً في صيف 2014، واستمدت السيارة حينها قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

– الجيل الخامس (2021)

يعزز الجيل الخامس من كاديلاك إسكاليد تنافسية الاس يو في الرائدة في فئتها منذ أكثر من 20 عامًا، مع إعادة تصميم شاملة ومقصورة أكثر فخامة، وقدرات أكبر بفضل المحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، مع مزايا سلامة رائدة في فئتها.

