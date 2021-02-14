تعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في صيانة الطرق بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تبذل وزارة النقل السعودية الكثير من المجهودات لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على مختلف طرق المملكة، وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات المُتعارف عليها عالميًا في صيانة الطـرق.

وإليك أبرز خمس تقنيات حديثة مستخدمة في صيانة الطرق بالمملكة:

مركبة مسح عيوب الأسطح الإسفلتية

مركبة تستخدم في قياس عيوب أسطح الطرق الظاهرة بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة منها نظام الحاسب الآلي لتحليل وتخزين البيانات مع شاشات عرض أثناء عملية المسح، وأجهزة تحديد المواقع، وجهاز تزويد الأنظمة بالطاقة الكهربائية مع جهاز لقياس المسافات.

مركبة قياس معامل الوعورة العالمي

مركبة صُممت بهدف قياس الأضرار الظاهرة على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، منها حساسات ليزر لقياس مستوى الوعورة في سطح الطريق الإسفلتي، ونظام حاسب آلي لتحليل وتخزين المعلومات مع شاشات عرض البيانات أثناء عملية المسح.

مركبة قياس مقاومة الانزلاق على سطح الطريق

مركبة حديثة تستخدم لقياس مقاومة انزلاق الإطارات على أسطح الطرق عند استخدام المكابح من خلال تحديد مقدار القوة الناشئة من احتكاك الإطار بالسطح الإسفلتي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة منها مقطورة القياس المزودة بإطار خاص ورشاش ماء، ونظام تقني لتحليل وتخزين المعلومات وشاشة عرض نتائج القياس.

مركبة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف

مركبة تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف من خلال إسقاط حمل معين وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف، من خلال مجموعة حساسات موزعة على مسافات مختلفة من مركز إسقاط الحمل.

مركبة قياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف.

عبارة عن مركبة تستخدم لقياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف من خلال تقنية موجات الرادات.