تعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة في صيانة الطرق بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تبذل وزارة النقل السعودية الكثير من المجهودات لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على مختلف طرق المملكة، وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات المُتعارف عليها عالميًا في صيانة الطـرق.
وإليك أبرز خمس تقنيات حديثة مستخدمة في صيانة الطرق بالمملكة:
- مركبة مسح عيوب الأسطح الإسفلتية
مركبة تستخدم في قياس عيوب أسطح الطرق الظاهرة بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة منها نظام الحاسب الآلي لتحليل وتخزين البيانات مع شاشات عرض أثناء عملية المسح، وأجهزة تحديد المواقع، وجهاز تزويد الأنظمة بالطاقة الكهربائية مع جهاز لقياس المسافات.
- مركبة قياس معامل الوعورة العالمي
مركبة صُممت بهدف قياس الأضرار الظاهرة على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة، منها حساسات ليزر لقياس مستوى الوعورة في سطح الطريق الإسفلتي، ونظام حاسب آلي لتحليل وتخزين المعلومات مع شاشات عرض البيانات أثناء عملية المسح.
- مركبة قياس مقاومة الانزلاق على سطح الطريق
مركبة حديثة تستخدم لقياس مقاومة انزلاق الإطارات على أسطح الطرق عند استخدام المكابح من خلال تحديد مقدار القوة الناشئة من احتكاك الإطار بالسطح الإسفلتي، وتحتوي على عدد من التقنيات المتكاملة منها مقطورة القياس المزودة بإطار خاص ورشاش ماء، ونظام تقني لتحليل وتخزين المعلومات وشاشة عرض نتائج القياس.
- مركبة التقييم الإنشائي لطبقات الرصف
مركبة تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف من خلال إسقاط حمل معين وقياس تأثير الحمل على طبقات الرصف، من خلال مجموعة حساسات موزعة على مسافات مختلفة من مركز إسقاط الحمل.
- مركبة قياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف.
عبارة عن مركبة تستخدم لقياس سماكة الأسطح لطبقات الرصف من خلال تقنية موجات الرادات.