ما المدة الصحيحة لإحماء السيارة قبل القيادة؟ “كفاءة” يُجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضح مركز كفاءة الطاقة بعض النصائح التوعوية لمالكي السيارات في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يخص إحماء سياراتهم قبل استخدامها.

وأكد مركز كفاءة الطاقة أن المبالغة في إحماء أو تسخين السيارة تُعدّ تضييعًا للوقت والمال، وأن 30 ثانية كافية لاكتمال دوران الزيت ثم التحرك بسرعة تدريجية، مشيرًا إلى أن أغلب السيارات بعد موديل “1990” لا تحتاج لتسخين أكثر من 30 ثانية سواءً في الشتاء أو الصيف، وبعدها تكون القيادة بشكل تدريجي.

وفيما يخص تضرر الراديتير الخاص بالسيارة، فقد ذكر المركز أنه لا توجد حالات مسجّلة موثقة على مستوى العالم لتضرر الراديتير من التسخين لمدة 30 ثانية ولا توجد أي ورقة علمية تثبت حدوث ذلك.