اخبار السيارات

تعرف على أدوات القيادة الآمنة على طرق المملكة

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 9 أدوات للقيادة الآمنة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية.

وكشفت إدارة المرور في إنفوجراف توضيحي أن أدوات القيادة الآمنة، تشمل ما يلي:

  1. القيادة في حدود السرعات المسموحة.
  2. تخصيص وقت كاف للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق.
  3. ترك مسافة آمنة.
  4. التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
  5. استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات.
  6. إعطاء حقوق الأفضلية في الطريق.
  7. القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية.
  8. استخدام حزام الأمان بشكل دائم.
  9. استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا