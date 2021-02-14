تعرف على أدوات القيادة الآمنة على طرق المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 9 أدوات للقيادة الآمنة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية.
وكشفت إدارة المرور في إنفوجراف توضيحي أن أدوات القيادة الآمنة، تشمل ما يلي:
- القيادة في حدود السرعات المسموحة.
- تخصيص وقت كاف للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق.
- ترك مسافة آمنة.
- التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
- استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات.
- إعطاء حقوق الأفضلية في الطريق.
- القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية.
- استخدام حزام الأمان بشكل دائم.
- استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.