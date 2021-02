شاهد سيارة بوجاتي شيرون سبورت هدية من رجل لزوجته!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عيد الحُب أو الفلانتاين، هو اليوم الذي يتبادل فيه الأحبة الهدايا، وها هو أحد الأشخاص يُثبت حبه الشديد لزوجته ليُهديها سيارة بوجاتي شيرون سبورت وردية مخصصة بالكامل.

تتميز السيارة بطلاء خارجي أبيض ووردي، وهي المرة الأولى التي يُستخدم فيها طلاء وردي في سيارة بوجاتي، وقد ساعد المالك في تخصيص السيارة واتخاذ القرارات اللازمة لذلك شركة HR Owen، وهي وكيل سيارات فاخرة في لندن.

لم تتوقف اللمسات الخاصة عند الطلاء الخارجي فحسب، حيث حصلت المقصورة على جلود فاخرة مع اسم “Alice” منقوش بلون وردي في مساند الرأس على مقاعد كومفورت، كما تم إضافة اسم “Alice” أيضاً إلى عتبات الأبواب باللون الوردي.

وفي النهاية.. قال كين تشو، الرئيس التنفيذي للوكالة سالفة الذكر: “هذا طراز بوجاتي فريد من نوعه، وقد تم ذلك بفضل عُمق كتالوج التخصيص الذي يسمح بتحقيق أكثر التصاميم جموحاً”.

