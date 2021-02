شاهد مرسيدس AMG G63 6×6 معروضة للبيع بـ 4 مليون ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سمعنا كثيراً عن الطرازات ذات الست عجلات، وواحدة من أشهرها هي مرسيدس AMG G63 6×6 والتي تم صناعة ما بين 100 إلى 160 نسخة منها فقط، والتي تُباع بسعر باهظ، حيث تُعرض واحدة منها الآن للبيع بسعر يقرب من 4 مليون ريال.

تبدو السيارة جاهزة لغزو أقسى الطرق وعورة بوحشية مطلقة، حيث تتميز بتروس قوية، وخمسة أقفال تفاضلية، ومحاور مجهزة للطرق الوعرة، مع إطارات ضخمة مقاس 37 بوصة.

تستمد السيارة قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 5.5 لتر يولد قوة 544 حصان، وبالرغم من وزنها الإجمالي البالغ 3,465 كجم، إلا أنها تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 7.8 ثانية فقط، في حين تم تحديد سرعتها القصوى إلكترونياً إلى 160 كم/س.

النسخة المعروضة للبيع تم بيعها لمالكها في الكويت في 2015، وتمتلك 370 كم فقط في عداد مسافاتها، وتتميز ببطانة سقف من الكانتارا، وفتحة سقف منزلقة، ونظام ترفيهي خلفي، ونظام صوتي محيطي هارمان كاردون، وتدفئة المقاعد وتبريدها.

