بقوة 300 حصان.. الكشف عن مواصفات سيات "Cupra Leon" الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة سيات سيارتها Cupra Leon الجديدة، والتي تتوفر بموديلين؛ أحدهما خماسي الأبواب والآخر كومبي يحمل الاسم Sportstourer.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارة الجيل الرابع الجديدة تعتمد على سواعد محرك بنزين TSI سعة 2.0 لتر ويولد قوة تتراوح بين 245 و300 حصان.



كما تتوفر السيارة بنسخة هجين Plug-in مزودة بمنظومة دفع تتألف من محرك بنزين وآخر كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 245 حصانا.





وتوفر سيات للموديل الكومبي Cupra Leon Sportstourer إمكانية التجهيز بنظام الدفع الرباعي ليتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في زمن أقل من 5 ثوان، مع الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 250 كلم/س.