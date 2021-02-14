أبطال ملحمة "جيم ستوب" أمام الكونجرس.. التهمة "افتراس وول ستريت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فصل جديد من ملحمة "جيم ستوب" الشهيرة التي نالت من عمالقة وول ستريت قبل أسابيع، هذه المرة أمام الكونجرس لتفسير البيع على المكشوف.

وتعتزم الشخصيات الرئيسية في ملحمة سوق الأسهم "جيم ستوب" الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون لشركات Robinhood وCitadel وMelvin Capital وReddit.



جلسة استماع

ستعقد لجنة مجلس النواب للخدمات المالية جلسة الاستماع في 18 فبراير/شباط، وستركز على "البيع على المكشوف، ومنصات التداول عبر الإنترنت، والتلاعب وتأثير ذلك على أسواق رأس المال ومستثمري التجزئة"، وفقًا للنائبة الديموقراطية عن ولاية كالفورنيا، ماكسين ووترز.

وواجهت Robinhood رد فعل عنيف من الحزبين لتعليقها مؤقتًا التداول على "جيم ستوب"وما يسمى بأسهم "الميم"، والتي يقول النقاد إنها منعت متداوليها من جني الأموال والاستفادة من جنون السوق، وفق فوربس.

كان صندوق التحوط Melvin Capital أحد أكبر البائعين على المكشوف في ملحمة جيم ستوب، حيث تكبد خسائر فادحة عندما ساعد متداولو Reddit في رفع سعر السهم، واضطر إلى الحصول على ضخ نقدي بقيمة ملياري دولار من صندوق تحوط آخر، Citadel.

تخضع شركة Citadel، التي يديرها الملياردير كين جريفين، للتدقيق أيضًا لأن Citadel Securities، التي تعمل بشكل منفصل عن صندوق التحوط، ولكن أسسها جريفين أيضًا، تشتري "order flow" الخاص بـ"Robinhood".

إيقاف الصناديق الخاصة

قالت ووترز في البيان الذي أعلن عن جلسة الاستماع: "يجب إيقاف الصناديق الخاصة التي تنخرط في عمليات بيع جائرة على المكشوف على حساب مستثمرين آخرين. يجب وقف الصناديق الخاصة التي تنخرط في الاستراتيجيات الجشعة التي تضر بالعمال".

وأضافت: "معالجة هذا السلوك الافتراسي والمتلاعب هي مسؤولية المشرعين ومنظمي سوق الأوراق المالية المكلفين بحماية المستثمرين والتأكد من أن أسواق رأس المال لدينا عادلة ومنظمة وفعالة."

حملة ضد وول ستريت

قلب المستثمرون الصغار الذين شاركوا في منتديات مثل WallStreetBets على Reddit السوق رأسًا على عقب الشهر الماضي بعد أن ساعدوا في رفع أسعار أسهم GameStop وAMC وما يسمى بأسهم "الميم".

نتج عن هذا الهيجان في الأسهم أرباح مؤقتة لصغار المتداولين فيما رآه البعض كحملة ضد وول ستريت، لكن انتهى الأمر ببعضهم بخسارة الملايين مع سقوط الأسهم على الأرض، في ذروتها، بلغت أسهم GameStop سعر 348 دولارًا،الجمعة، تم تداولهم بسعر 52 دولارا.

قال ووترز إن كيث جيل، المعروف باسم ديبفاكينفاليو ورورينغ كيتي، وهي شخصية على يوتيوب من إحدى ضواحي بوسطن أصبحت عنصرا أساسيا في منتديات Reddit، سيدلي بشهادته الأسبوع المقبل.

واتهم كيث جيل بالمساعدة في بدء جنون GameStop، وتخضع أفعاله للتدقيق من قبل المنظمين في ولاية ماساتشوستس لأنه كان سمسارًا مسجلًا في سوق الأوراق المالية.