أوبل تطلق "Combo E-Life" الكهربائية في الخريف.. مواصفات خاصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أوبل النقاب عن سيارتها Combo E-Life الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، لتتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 11.2 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 130 كلم/س.



ويعتمد نظام الدفع على بطارية سعة 50 كيلووات ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 280 كلم، بينما يمكن شحن 80% من سعتها في 30 دقيقة، وذلك بقدرة 100 كيلووات.

وتتوفر السيارة بطول 4.40 و4.75 متر، مع مقاعد لخمسة أو سبعة أشخاص، بينما تصل سعة الحمولة بها إلى 2693 لتر.

ومن التجهيزات، التي تمتاز بها السيارة، السقف البانورامي وإضاءة LED.

ومن المقرر أن تطلق أوبل سيارتها Combo E-Life الجديدة في الخريف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.