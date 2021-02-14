بملامح رياضية ورفاهية أكثر.. مرسيدس تطلق الفئة C الجديدة في يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة مرسيدس لطرح الجيل الجديد من الفئة C في الأسواق خلال يونيو/ حزيران القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الألمانية أنها زادت من ملامح التصميم الرياضي بالسيارة الصالون الجديدة من خلال ما يسمى بقباب القوة على غطاء حيز المحرك، ونجمة مرسيدس المتربعة على شبكة المبرد، وتوجيه المحور الخلفي، كما زاد طول السيارة بنحو 7 سم ليصل إلى 4.75 متر.



وانعكس هذا مع زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 2.5 سم بشكل ملحوظ على الرحابة الداخلية، لا سيما المساحة المخصصة للكتف والرأس.

وحصلت السيارة الجديدة على خدمات قمرة قيادة مستعارة من شقيقتها الفئة S الفارهة وشاشة كبيرة خلف المقود وشاشة بين الكونسول الأوسط والنفق المركزي.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 125 كيلووات/170 حصان في الموديل C 180 و195 كيلووات/265 حصان في الموديل C 300 d.

كما تتوفر من السيارة موديلات الدفع الهجين المعتدل بتقنية 48 فولت ونسخ الدفع الهجين Plug-in، والتي تصل إلى مدى السير 100 كلم. وتخطط الشركة التابعة لمجموعة دايملر أيضا لطرح نسخة كومبي من السيارة.