إيلون ماسك يكشف سر تميزه: أنا كائن فضائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في مناقشة عبر تويتر مع الثري الهندي كونال شاه عن سر تميزه بتصريح غريب.

وقال إيلون ماسك مؤسس تسلا للسيارات الكهربائية إنه "كائن فضائي".



من جهته تطرق رجل الأعمال الهندي كونال شاه مؤسس تطبيق "CRED"، لقضية إدارة ماسك لشركات تعمل في قطاعات مختلفة من الأعمال، حيث قال في سؤال وجهه لرائد الأعمال الأمريكي: "كيف تدير شركات تتخطى قيمتها 500 مليار دولار في وقت واحد؟. كيف تفعل هذا؟".

وأجاب ماسك صاحب "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية مازحا: "أنا كائن فضائي"، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

ونجح ماسك في يناير الماضي، في إزاحة جيف بيزوس من المركز الأول لقائمة أغنى أغنياء العالم، حيث قالت وكالة "بلومبرج" إن تصدر رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما، القائمة جاء بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.

ويملك إيلون 18% من أسهم "تسلا" في البورصة، كما يملك شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء.

وقدرت ثروة ماسك بـ188.5 مليار دولار، متجاوزة بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، صاحب مجموعة "أمازون".

وتجاوزت القيمة السوقية لمجموعة "تسلا" للمرة الأولى في يناير المنصرم عتبة 700 مليار دولار، مع ارتفاع بنسبة 3 % تقريبا في سعر السهم الذي سجل 755.98 دولار وقتها.

وتستفيد "تسلا" من إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية، التي تشهد ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.