أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 14 فبراير 2021.. زيادة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زادت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد 14 فبراير 2021، وسط ترقب لبداية أسبوع تعاملات المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 220.15 ريال (58.69 دولار)، مقابل 219.91 ريال (58.64 دولار) في تعاملات أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 192.63 ريال (51.36 دولار)، مقابل 192.42 ريال (51.31 دولار)

وبلغ سعر الجرام عيار 18 حوالي 165.11 ريال (44.02 دولار)، مقابل 164.93 ريال (43.98 دولار) خلال تعاملات الأمس.

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، 128.42 ريال (34.24 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6847 ريال (1825 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1541.38 ريال (410.85 دولار).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، إن استمرار الأسواق والمحال التجارية مفتوحة، مرهون بالتزام الجميع لحماية المجتمع من كورونا.

وأشار عبد الرحمن الحسين، يوم الخميس، إلى أنه لأهمية المنشآت التجارية والقطاع الخاص، اجتمع وزير التجارة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع أكثر من 370 من رجال الأعمال ملاك الأسواق والمنشآت التجارية وغيرها وتم التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات والضوابط والالتزامات الصحية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الأربعاء، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار، في عام اعتبر الأصعب عالميا منذ الكساد الكبير عام 1929

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار للمملكة بنهاية 2020، نحو 209.7 مليار ريال (55.92 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 31% مقارنةً بنهاية عام 2019.

كان إجمالي أصول صناديق السعودية بلغت في نهاية عام 2019، نحو 159.96 مليار ريال (42.65 مليار دولار أمريكي).