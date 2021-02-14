سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الأحد 14 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاود سعر اليورو الصعود مقابل الدينار الجزائري، خلال تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021، لدى السوق غير الرسمية،وفق وسائل إعلام محلية.

وبلغ سعر اليورو في الجزائر 210 دنانير للشراء و221 دينارا للبيع، مقابل 209 دنانير للشراء و212 دينارا للبيع،أمس.

ولدى بنك الجزائر المركزي، سجل سعر صرف اليورو 160.99 دينار للشراء مقابل 161.05 دينار للبيع.

فيما تراجع سعر الدولار الأمريكي لدى السوق السوداء الجزائرية للشراء إلى 171 دينارا واستقر عند 174 دينارا للبيع.

وفي البنك المركزي سجل الدولار 132.83 دينار للشراء و132.84 دينار للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء 225 دينارا للشراء و230 دينارا للبيع، دون تغير عن أمس، كما استقر في تعاملات البنوك عند 183.97 دينار للشراء و184.05 دينار للبيع.

الريال والدرهم

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري، خلال تعاملات السوق الموازية (السوداء) 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، نفس إغلاق السبت.

وفي البنك المركزي سجل سعر العملة السعودية 35.41 دينار للشراء و35.41 دينار للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 44 دينارا للشراء و46 دينارا للبيع، مقابل 49 دينارا للشراء و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر العملة الإماراتية لدى بنك الجزائر المركزي 36.15 دينار للشراء و36.17 دينار للبيع.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الأخير عن الجزائر، نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8% خلال عام 2021، مقابل انخفاض في عام 2020 بفعل فيروس كورونا.

وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020.

وقال البنك المركزي، إن الجزائر ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ثلاثة بالمئة إلى اثنين بالمئة اعتبارا من 15 فبراير شباط للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.