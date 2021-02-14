موجز ”الخليج 365” للسيارات.. موديلات خارقة ومفاجأة أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

خلال الأسابيع المنقضية من 2021، حرصت كبرى شركات السيارات على طرح مجموعة مميزة من موديلات "السيارات المدمجة" بمواصفات وتقنيات هائلة.

طرحت شركات سيارات كبرى في 2021 مجموعة مميزة من الطرازات الخارقة، تتخطى سرعتها حاجز الـ200 ميل في الساعة.

كشف تقرير متخصص عن قائمة السيارات الرياضية المفضلة لدى الأمريكيين، المفاجأة كشفت عن أنهم لا يقبلون على السيارات المصنعة في بلادهم.

تطرح شركة ألفا روميو خلال العام الجاري نسخة عالية الأداء من أيقونتها Giulia باسم Giulia Quadrifoglio، بمواصفات وتقنيات استثنائية.

ضمن فئات VAN، تطرح ماركة GMC الأمريكية نسخة جديدة لعام 2021، من طرازها المتميز "سافانا"، تنافس به الماركة موديلات مثل فورد "ترانزيت".

تطرح ماركة مرسيدس الألمانية النسخة الجديدة لعام 2021 من طراز C كلاس، كعنوان للفخامة والرقي، تنافس به موديلات مثل جينيسيس G70.