جنرال موتورز قد توفر اسكاليد وتاهو ويوكن بقوة 625 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتشر شائعات حول حصول كاديلاك اسكاليد على نسخة عالية الأداء منذ سنوات، ووفقاً لـ موتور تريند، ستقدم جنرال موتورز طرازات كاديلاك اسكاليد وشيفروليه تاهو وجمس يوكن بشاحن فائق اختياري لمحركاتها.

لا نعرف الكثير عن المحرك حتى الآن، لكن يُتوقع أن يكون الشاحن الفائق متوفر بشكل اختياري لدى الوكيل للطرازات المزودة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، والذي يولد قياسياً قوة 420 حصان و623 نيوتن.متر من عزم الدوران.

يُمكن أن يتسبب الشاحن الفائق بزيادة القوة إلى 600 أو 625 حصان، وهي قفزة كبيرة، لكنها ليست بعيدة عن كاديلاك CT5-V بلاكوينج التي تحصل على قوة قصوى تبلغ 668 حصان.

وفي الختام، لا توجد معلومات عن موعد توفر الشاحن الفائق أو كم سيكلف، لكن الشركة ستضع وحدة تحكم إلكترونية مغلقة لمنع شركات تعديل السيارات من ترقية المحرك لتوليد قوة أكبر.