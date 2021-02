تعرف على أسعار جيب جراند شيروكي 2021 L بأمريكا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – طرحت جيب سيارتها جراند شيروكي L 2021 الشهر الماضي، وها هو تقرير جديد يُشير إلى أن الطراز سيبدأ سعره من 38,490 دولار (144,300 ريال) للفئة الأساسية عند بدء بيعها بالولايات المتحدة الأمريكية هذا الربيع.

تتوفر السيارة بإصدار Laredo الأساسي مع مصابيح ليد، وجنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة، مع شاشة أنظمة قياس مقاس 10.25 بوصة في الداخل، ونظام ترفيهي مقاس 8.4 بوصة، وعجلة قيادة ملفوفة بالجلد، ومقعد سائق كهربائي بثمانية اتجاهات، ومقعد صف ثالث قابل للطي، مع مزايا سلامة تشتمل على نظام تحكم تكيفي في ثبات السرعة، ومراقبة النقطة العمياء وغيرهم.

وتستمد قوتها من محرك بندستار V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 294 حصان، و348 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع خلفي قياسي مع نظام دفع كُلي اختياري.

بالنسبة لفئة Limited والتي يبدأ سعرها من 45,490 دولار (170,600 ريال)، فتأتي بشبك أمامي أنيق، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية، مع مصابيح ضباب ليد، وفي الداخل، تحصل على جلد كابري، ومقعد راكب كهربائي ومقاعد مدفأة للصفين الأولين، مع لمسات جمالية أخرى وتقنيات أفضل.

تأتي بعد ذلك فئة Overland بسعر 56,490 دولار (211,800 ريال)، مع واجهة أمامية فريدة، وفتحة سقف بانورامية، مع لمسات كرومية لامعة، وجنوط ألومنيوم مقاس 20 بوصة، وفي الداخل تحصل على جلد نابا مثقب، وعجلة قيادة كهربائية، وزخارف خشبية، ونظام صوتي Alpine بتسعة مكبرات صوت، بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي، ومحرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان و520 نيوتن.متر من عزم الدوران بشكل اختياري.

وبالنسبة للفئة الأعلى وهي Summit فيبدأ سعرها من 60,490 دولار (226,800 ريال) بتصميم خارجي معدل قليلاً مع سقف أسود لامع، ولمسات من الكروم البلاتيني، مع مقاعد مبطنة بجلد نابا، مع إمكانية التعديل في 12 اتجاه، ووظيفة ذاكرة، وتدليك للمقاعد، مع نظام ترفيهي مقاس 10.1 بوصة، ومزايا سلامة ومساعدة سائق إضافية مثل التعرف على إشارات المرور، وكاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

