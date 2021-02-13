تجربة قيادة انفينيتي QX80 2021 “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر انفينيتي بتواجدها القوي في قطاع الإس يو في عبر سيارة QX80 العائلية الفاخرة المجهزة للطرق الوعرة، ونستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عنها لموديل عام 2021 في السعودية لدى الوكيل الرسمي التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة.

الشكل الخارجي

تتمتع السيارة بمظهر فاخر وأنيقة، وتتكون تشكيلتها من ثلاثة فئات رئيسية تُتيح للعملاء المزيد من الاختيارات، حيث حصلت جميع الفئات على مظهر جريء وديمانيكي، وفي البداية، تتوفر الفئة الأساسية سينسوري بمصابيح أمامية ليد مستوحى شكلها من العين البشرية مع ميزة التشغيل والإيقاف التلقائي، ومصابيح ضباب ليد، مع جنوط ألومنيوم مقاس 22 بوصة، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً تأتي بلون الهيكل مع وصلة عكسية، كما تتمتع بالشبك الأمامي بالقوس المزدوج الأكثر طولاً وعرضاً مع إطار من الكروم وحواف جديدة، ومع المصابيح الخلفية الجديدة وقضيب الكروم و المصد الخلفي، ليتميز الباب الخلفي ذي التصميم المتجدد بخطوطه الفاخرة.

ويُمكنك الترقية إلى فئة بلاك اديشن الأعلى، للحصول على حزمة تعديلات تصميمية فاخرة، فستحصل على مرايا خلفية باللون الأسود، وشبك أمامي باللون الأسود، مع واجهة أمامية مطلية بالكروم الداكن، وقطع الصندوق الخلفي المطلية بالكروم الداكن، بالإضافة إلى جنوط مقاس 22 بوصة من الألومنيوم تتكون من 18 ضلعاً بطبقة داكنة.

وبالنسبة لأبعاد السيارة فهي كالتالي:

الطول 5,340 مم

العرض 2,265 مم مع المرايا

الارتفاع 1,925 مم

طول قاعدة العجلات 3,075مم

وزن السيارة: 2,745 كجم

قوة السحب 2,000 كجم

التصميم الداخلي

تتمتع انفينيتي QX80 على مقصورة فاخرة تُلبي أعلى معايير الراحة والأناقة، مع العديد من التقنيات المتقدمة لجميع الصفوف الثلاثة للمقاعد، مع رحابة تسع لـ 8 رُكاب، وتتوفر المقصورة بنظام الملاحة من إنفينيتي بالقرص الصلب مع شاشة WVGA الملونة قياس 8 بوصة تعمل باللمس وخاصية الأوامر الصوتية، ونظام بوز بريميوم الصوتي مع 13 مكبرًا للصوت، مع نظام التحكم المتكيف بالمناخ لمنطقة ثلاثية مع تدوير الهواء تلقائيًا.

وبالحديث عن التصميم الفاخر، فتتمتع السيارة بعجلة القيادة متعددة الوظائف بالجلد والخشب، مع مقاعد جلدية ومساند الرأس، وتطعيمات المقصورة الداخلية بخشب “ستراتفورد بيرل” / “بيرل فحمي” / “بيرل بلون قهوة الاسبريسو”، وحاجب الشمس مع مرايا الزينة المضاءة وتوسعتها، كما تأتي المقاعد الأمامية بخاصية دعم الفقرة القطنية بحركتين، كما أنها قابلة للتعديل كهربائياً (10 حركات للسائق و8 حركات للراكب الأمامي)، ومدفئة، كما تتميز السيارة بمساحة تخزين خلفية كبيرة تصل إلى 1,404.6 لتر عند فتح الصف الثالث من المقاعد.

في الخلف، تتوفر السيارة بصف ثالث قابل للطي بنسبة 60:40 كهربائياً، مع نقاط ربط مقعد الطفل ISOFIX في المقاعد الخلفية (الصف الثاني والصف الثالث من المقاعد)، وفتحات تكييف الهواء الخلفية، مع مقاعد متصلة (بعرض المركبة) في الصف الثاني، ومسند الذراع الوسطي الخلفي للصف الثاني من المقاعد مع حامل الأكواب وحجرة التخزين، بالإضافة إلى مسند الرأس الوسطي الخلفي في الصف الثاني من المقاعد، ونظام الترفية للمقاعد الخلفية مع شاشات (QHD) الثنائية قياس 8 بوصة.

تقنيات السلامة

تحصل السيارة على ميزات سلامة ومساعدة سائق نشطة تشتمل على نظام الوسائد الهوائية المتقدمة مع 6 وسائد هوائية (أمامية للسائق والراكب، وسائد لحماية جانب الحوض-الصدر للسائق ووسائد ستارية تعمل من الأمام إلى الخلف)، مع آلية المساعدة بتثبيت إيقاف المركبة على المرتفعات، وتقنية تعزيز المكابح (BA)، وخاصية تثبيت السرعة مع جهاز التحكم التلقائي بالسرعة (ASCD).

كما تتميز بنظام أمان المركبة مع معطل المحرك وجهاز التنبيه، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS) (عرض لضغط الهواء في كل إطار على حدة)، مع نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) للعجلات الأربع، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، نظام التحكم بالسحب (TCS) نظام التحكم الديناميكي بالمركبة (VDC)، شاشة الرؤية الشاملة (AVM) نظام كشف الأجسام المتحركة (MOD)، وتقنية الإرشاد في عملية ركن السيارة.

المحرك

تستمد انفينيتي QX80 قوتها من محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع رُباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي مع إعدادات الدفع الرُباعي العالي والدفع الرُباعي المنخفض، حيث تنظم تقنية التحكم المتغاير برفع الصمامات (VVEL) تدفق الهواء في صمام السحب، وتقدم استجابة سلسة، وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

كما تتوفر أيضاً بمحرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 428 حصان و560 نيوتن.متر من عزم الدوران، بـ 32 صمام، ونظام إدخال حقن البنزين المُباشر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ونظام دفع كُلي ذكي، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر، ولتوفير راحة أفضل للركاب، فتتميز السيارة بنظام التحكم الهيدروليكي بحركة الجسم مع موازن خلفي، وتعليق خلفي تلقائي ذاتي الاستواء.

وفي الختام، تتوفر انفينيتي QX80 2021 بالمملكة العربية السعودية لدى شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بثلاثة فئات بالأسعار التالية: