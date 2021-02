“رسمياً” كيا CV كروس أوفر الكهربائية ستدشن في مارس 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت كيا رسمياً أنها ستكشف عن CV الكهربائية بالكامل خلال شهر مارس، ولم تكشف عن الموعد المحدد بعد، كما أعلنت أنها ستتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوان فقط.

يُذكر أن كيا كشفت عن صورة تشويقية لـ CV، كما أظهرت تصميمها الخلفي المستقبلي في العرض التقديمي الذي عُقد في 15 يناير، وبالنظر إلى الصورة، يُمكننا أن نرى شعار كيا الجديد موضوعاً على غطاء سيارة غامضة قد تكون هي CV.

يُذكر أن CV ستكون أول سيارات كيا تستخدم منصة E-GMP الجديدة، مع شبك أمامي يُشبه المستخدم في سيارة Imagine by Kia الاختبارية، مع دائرة يُمكن أن تكون للكاميرا الأمامية.

يُتوقع أن تحصل السيارة على نفس مواصفات هيونداي ايونيك 5 مع مدى يبلغ 550 كم، وقوة 313 حصان، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.2 ثانية، في حين ستحصل على نسخة عالية الأداء بسرعة تصل إلى 260 كم/س وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 3.5 ثانية وفقاً لرئيس قسم البحث والتطوير في الشركة.

وفي الختام.. بعد إطلاق كيا CV، ستطلق صانعة السيارات الكورية ما يصل إلى 6 سيارات كهربائية بالكامل باستخدام منصة E-GMP بحلول 2025.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin