تقرير: تويوتا لاندكروزر 2022 ستتوفر بمحرك مازدا!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يقول تقرير جديد من أستراليا أن تويوتا لاندكروزر 300 القادمة ستأتي بمحرك ديزل توربو بست أسطوانات سعة 3.3 لتر والذي طورته مازدا لاستخدامه في الجيل القادم من CX-5 ومازدا 6.

يُذكر أنه في نوفمبر الماضي، أكدت مازدا خططها لطرح محركات جديدة بست أسطوانات بحلول 2022، لذا إذا صح هذا التقرير، فإن تويوتا ستُطلق المحرك الجديد ذي الست أسطوانات قبل مازدا.

كشفت تسريبات أن محرك مازدا الجديد سيولد قوة 282 حصان، و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، ولا نعرف بعد ما إذا كانت هذه القوة ستختلف إذا تم استخدامه في لاندكروزر القادمة.

في الختام، من المتوقع أن تصل لاندكروزر 300 الجديدة كلياً إلى السوق الياباني في وقت لاحق من العام الجاري، مع محرك بنزين V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر، ونسخة هجينة في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تتخلى الشركة عن محرك V8 توربو ديزل سعة 4.5 لتر، ومحرك البنزين V8 سعة 4.6 لتر.