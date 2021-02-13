تجربة قيادة رولزرويس جوست 2021 الجديدة “أهم المعلومات والسعر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت رولزرويس جوست الجديدة كلياً بالمملكة العربية السعودية عند وكيلها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، والتي كشفت عنها صانعة السيارات البريطانية لأول مرة في 2009، وقد قامت الشركة بإعادة تصميمها بمظهر بسيط لدرجة ترتقي إلى الكمال وتتحلى بجودة عالية خالية من أية تعقيدات.

الخارجية

تتميز السيارة بتصميم خارجي فاخر، حيث تأتي السيارة بمصابيح أمامية ليد ليزر تضيء مجالاً واسعاً يزيد عن 600 متر، في حين يأتي الشبك الأمامي مع 20 مصباح ليد أسفل الجزء العلوي منه لتُضيء ضوءً خافتاً أنيقاً، في حين تأتي الرفارف بخط مستقيم لإبراز طول السيارة، وتأتي الجانبية بنافذتين متساويتي الحجم مع سقف مقوس قليلاً يُبرز قدراتها الديناميكية.

كما أن المصابيح الخلفية شبه المربعة تأتي مائلة قليلاً للأمام، وقد تم زيادة طولها الإجمالي بمقدار 89 ملم ليصبح 5546 ملم، كما تم زيادة عرضها الإجمالي بحوالي 30 ملم ليُصبح 1978 ملم، وصمم الجسم الخارجي كقطعة واحدة متصلة تنساب بسلاسة تامة من دعامة الزجاج الأمامي وفوق السقف امتداداً إلى الجزء الخلفي، وقد قام أربعة حرفيين بتلحيم الجسم يدوياً في الوقت عينه لضمان الحصول على قطعة متجانسة بشكل مثالي، كما استُخدمت أبواب مصنوعة بالكامل من الألمنيوم وملحومة بالليزر.

الداخلية

في الداخل، ستشعر كأنك دخلت إلى قصر متحرك، حيث تأتي السيارة ببطانة سقف مرصعة بالنجوم تُعطي مظهراً مُبهراً، وتتمتع المقصورة بمستويات هدوء فريدة بفضل هيكلها الألومنيوم المبني باستخدام أشكال معقدة بدلاً من الأسطح المستوية الرنانة، حيث تأتي بمواد تخميد صوتي يصل وزنها إلى 100 كجم موضوعة في الأبواب والسقف وبين النوافذ الزجاجية وداخل الإطارات وغيرها.

كما تم ابتكار تصميمين جديدين خصيصاً للسيارة وهما، أوبسيديان ايوس، المستوحى من تنوع الألوان الغني في الحمم البركانية، والعنبر الداكن، الذي يضفي بريقاً خفيفاً على المقصورة الداخلية، وتتميز المقصورة بلمسات خشبية مفتوحة المسام تتكامل مع اللمسات الألمنيومية لتعطي مظهر بسيط وفاخر، كما تتمتع بتصميم اللوحة الأمامية المضاءة الذي استغرق تطويره عامين كاملين مع أكثر من 850 نجمة في الجناح الداخلي، وتتوفر أبواب ذاتية الغلق ويُمكن فتح الأبواب بمساعدة نظام الطاقة المعززة، في حين تتمتع بمساحة تخزين خلفية كبيرة تبلغ سعتها 507 لتراً.

ومن حيث التقنيات، فتأتي السيارة بنظام صوتي فاخر مع 18 قناة واحدة لكل مكبر صوت ما يولد صوتاً بقوة 1,300 كيلوواط، كما تُتاح إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي، وتتوفر أحدث أنظمة الملاحة والترفيه، وتتمتع بنظام تنقية البيئة المصغرة الجديد MEPS، كما تم ترقية تقنية فلترة الهواء حيث حصلت على تحسينات تشمل جميع أجهزتها وبرامجها لإزالة أدق الجزيئات من البيئة المصغرة داخل السيارة.

المحرك

تستمد قوتها من محرك V12 سعة 6.75 لتر بقوة قدرها 563 حصان، وعزم أقصى يبلغ 850 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وصمم المحرك ليعمل على وقود أوكتان 95، إنما يمكن استخدام أدنى درجة من وقود الأوكتان أي 91، وتبلغ صرفية الوقود في المدينة بين 21.9 و22.4 لتر/100 كم، وعلى الطرق بين 10.9 و11 لتر/100 كم، في حين تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.8 ثانية.

الراحة

لتوفير أقصى قدر من الراحة والرفاهية للرُكاب والسائق، فقد تم دُمج نظام الدفع الرباعي والتوجيه الرباعي مع نظام تعليق الهيكل المستوى بتصميم جديد بالكامل، ما يعزز من تجربة البساط السحري من رولز-رويس، وأعاد خبراء الهندسة تصميم نظام التعليق بالكامل لتقديم ما يُعرف بنظام التعليق المستوي، وهو ثمرة عشر سنوات من الاختبار والتطوير والابتكار ليوفر شعور بالطيران على الأرض.

كما يستخدم نظام التعليق الكاميرات لقراءة الطريق أمام السيارة وتهيئة نظام التعليق لأي تغييرات مرتقبة في سطح الطريق، وتطلب ابتكار وحدة تخميد القائم العرضي العلوي وحدها خمس سنوات من الاختبار في محطة المحاكاة وعلى الطرق، في حين نُقلت اثنتان من مجموعات تركيب نظام التعليق إلى الجهة الأمامية، ووضع المحرك خلف المحور الأمامي لتوزيع الوزن بالتساوي بين الجهتين.

الامان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، والتي تشتمل على:

– نظام تحذير وجود الحيوانات أو المشاة في الليل أو النهار

– نظام مساعدة السائق على الانتباه

– نظام من أربع كاميرات مع رؤية بانورامية

– رؤية شاملة ورؤية علوية

– التحكم الفعال في السرعة

– نظام التحذير من الاصطدام

– نظام التحذير عند الرجوع إلى الخلف

– نظام التحذير عند الخروج عن المسار وتغيير المسار

– شاشة أمامية بمستوى النظر عالية الدقة بقياس 3X7

– ميزة الركن الذاتي

السعر

وفي الختام، تتوفر رولزرويس جوست 2021 في السعودية عند الوكيل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بأسعار تبدأ من مليون و750 ألف ريال بدون الضريبة.