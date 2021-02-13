مواصفات وقدرات أبرز السيارات السيدان "المدمجة" بالأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال الأسابيع المنقضية من 2021، حرصت كبرى شركات السيارات على طرح مجموعة مميزة من موديلات "السيارات المدمجة" بمواصفات وتقنيات هائلة.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "أوتو كار"، قائمة تلك السيارات من مختلف الماركات التي طرحت خلال الفترة المنقضية من 2021.

وجاء في المقدمة، طراز مرسيدس الفئة الثالثة، الذي يتوفر منه مجموعة مميزة من الموديلات ضمنها الطراز الكهربائي الهجين plug-in باسم 330e.

والسيارات المدمجة هي سيارات هاتشباك أو سيدان تقع بين فئتي الصغيرة ومتوسطة الحجم من حيث الحجم والسعر.





وضمت القائمة، طراز جاجوار EX، بنسخته الأحدث ويتمتع بالأداء العالي والصالون الداخلي الفخم.





وفي القائمة أيضا طراز Giulia من ألفا روميو ويتوفر منه فئة أعلى باسم Quadrifoglio عالية الأداء بمحرك توربيني V6 ينتج قوة 503 (أحصنة).





ومن ماركة مرسيدس، يأتي ضمن أبرز السيارات خلال العام الجاري، طراز C-CLASS الفخم.





ومن تسلا، جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، طراز تسلا موديل 3 الكهربائي المتميز.





من بعده، ضمت القائمة طراز فولفو S60، وهو من أبرز تلك السيارات.





ومن ماركة أودي الألمانية ضمت القائمة طراز A4، ووفرت الشركة منه نسخة بمحرك كهربائي هجين.





من بعده، ضمت قائمة "أوتو كار" طراز فولكسفاجن "باسات"بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر ونظام دفع أمامي مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.





واختتم الموقع القائمة بطراز كيا Stinger، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.3 لتر.



