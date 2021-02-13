لعشاق السرعة القصوى.. أحدث 8 موديلات خارقة في الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركات سيارات كبرى في 2021 مجموعة مميزة من الطرازات الخارقة، تتخطى سرعتها حاجز الـ200 ميل في الساعة.

موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات وضع قائمة قال إنها تضم أقوى هذه الموديلات الجديدة التي نجحت في كسر حاجز سرعة الـ200 ميل، في المقدمة منها طراز مكلارين GT، العامل بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر.





وضمت القائمة طراز دودج Challenger SRT Hellcat Redeye، العامل بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة 797 حصانا، بسرعة قصوى تصل لـ203 أميال في الساعة.





وفي القائمة أيضا، طراز أودي R8 V10 Plus، العامل بمحرك V10 بسعة 3.5 لتر، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ205 أميال في الساعة.





ومن ماركة أستون مارتن، جاء ضمن القائمة طراز DB11 AMR، العامل بمحرك V12 بسعة 5.2 لتر، بسرعة قصوى تصل لـ208 أميال في الساعة.





وطراز فيراري الكهربائي الجديد SF90 Stradale، العامل بمحرك كهربائي هجين، بسرعة قصوى تصل لـ211 ميلا في الساعة.





من بعده ضمت القائمة، طراز فورد GT، العامل بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر بسرعة قصوى تصل لـ216 ميلا في الساعة.





وطراز لامبورجيني Aventador S، العامل بمحرك V12 سعة 6.5 لتر بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، وسرعة قصوى تصل لـ217 ميلا في الساعة.





ثم طراز بوجاتي Chiron Pur Sport، العامل بمحرك W16 وتصل سرعته القصوى لـ217 ميلا في الساعة.



