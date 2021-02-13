لماذا لا يفضل الأمريكيون السيارات المصنعة في بلدهم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير متخصص عن قائمة السيارات الرياضية المفضلة لدى الأمريكيين، المفاجأة كشفت عن أنهم لا يقبلون على السيارات المصنعة في بلادهم.

وقال موقع "هوت كارز"، في التقرير، إن القائمة المفضلة لدى الشعب الأمريكي ضمت موديلات أوروبية وآسيوية، منها طراز بورش كاريرا 911 الرياضي العام بمحرك ينتج قوة 397 حصانا، ذي عزم دوران 331 لفة/قدم.





وضمت القائمة، طراز نيسان GT-R الرياضي، الذي تتوفر نسخته الحالية بمحرك رياضي V6 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 565 حصانا، وذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.





ومن أكثر السيارات الرياضية بالولايات المتحدة من ماركة ليست أمريكية، طراز أودي R8، العام بمحرك V10.





ومن الموديلات اليابانية التي تحظى بشعبية كبيرة أيضا بين السيارات الرياضية بالولايات المتحدة، طراز تويوتا 86، الذي سبق وأن صنف ضمن السيارات الـ10 الرياضية الأعلى شعبية بأمريكا.





وطراز آخر رياضي من بورش جاء ضمن القائمة، هو طراز كايمان 718، العامل بمحرك توربيني 4 أسطوانات.





طراز ياباني آخر جاء ضمن القائمة، هو هوندا سيفيك R، العامل بمحرك رياضي قوي ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.





من بعده ضمت القائمة، طراز مرسيدس AMG GT الرياضي المتميز، الذي يحظى بشعبية كبيرة بالولايات المتحدة.



