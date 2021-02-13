ألفا روميو Giulia المعدلة.. قدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة ألفا روميو خلال العام الجاري نسخة عالية الأداء من أيقونتها Giulia باسم Giulia Quadrifoglio، بمواصفات وتقنيات استثنائية.

ووفق الشركة الإيطالية الشهيرة، فإن النسخة الأحدث من الطراز ستنافس موديلات فارهة مثل مرسيدس AMG C63.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك، والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز الكماليات.





الأسعار

النسخة عالية الأداء Giulia Quadrifoglio من ألفا روميو، تتوفر بفئة وحيدة للبيع بالأسواق خلال عام 2021، الجاري وتكلفتها 76,345 دولارا.

المحرك

يعمل الطراز بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 بسعة 2.9 لتر، ينتج قوة 505 (أحصنة) بعزم دوران 443 لفة/قدم، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.





التقنيات

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية لموديل Giulia Quadrifoglio، وشملت شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.8 بوصة تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لتوفر نظام صوتي بالطراز من ماركة Harman/Kardon مكون من 15 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

من أبرز أنظمة الأمن، نظام الفرامل ذاتية التفعيل في الطوارئ، وكاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة وتحذير السائق في حالة الاقتراب أكثر من اللازم من المركبات حول السيارة على الطريق.



ويحظى طراز ألفا روميو Giulia Quadrifoglio بنظام قيادة شبه ذاتي.