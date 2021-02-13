صور.. 5 معلومات مهمة عن موديل 2021 من GMC SAVANA

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات VAN، تطرح ماركة GMC الأمريكية نسخة جديدة لعام 2021، من طرازها المتميز "سافانا"، تنافس به الماركة موديلات مثل فورد "ترانزيت".

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز كمالياته.





الجديد بنسخة 2021

من أبرز ما أجرته GMC من تعديلات على نسخة العام الجديدة من طراز سافانا، زيادة سعة المحرك إلى 6.6 لتر، بعد أن كان متوفرا بمحرك V8 بسعة 6 لترات فقط، ضمن الخيارات المتعددة من المحركات التي يطرح بها.

الأسعار

يتوفر من الطراز 5 فئات بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية منه تتوفر بتكلفة 33 ألفا و695 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تتوفر بسعر 38 ألفا و895 دولارا.

المحرك

ويحظى الطراز بعدة خيارات فيما يخص المحرك، فتتوفر فئاته الافتتاحية بمحرك V6 بسعة 4.3 لتر، ينتج قوة 276 حصانا، كما يتوفر بالطراز محرك V8 بسعة 6.6 لتر ينتج قوة 401 حصان، ومحرك بسعة 2.8 لتر ينتج قوة 181 حصانا.

التقنيات

ضمن الكماليات استعرض الموقع المنظومة التقنية التي يطرح بها طراز سافانا، وتشمل شاشة معلومات تعمل باللمس بمنطقة التحكم الوسطى، تدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت بشبكة الجيل الرابع 4G، وتتوفر بها خاصية بلوتوث، في حين تفتقر لأنظمة مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام كاميرا خلفية لرصد المنطقة التي يعجز السائق عن رصدها، بالإضافة لنظام استشعار خلفي لمساعدة السائق عند الركن وأثناء الرجوع بالسيارة للخلف، قادر على استشعار حواف الطرق لتنبيه السائق.