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عرض كيا الجبر على تقسيط K5 2021 بالتعاون مع مصرف الراجحي

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على سيارات كيا بالتعاون مع مصرف الراجحي، على سيارة كيا K5 2021، ضمن عروض “يا هلا 2021”.

السيارة المشمولة في العرض:

  • كيا K5 2021 بقسط شهري 1,145 ريال (شامل قيمة الضريبة المضافة)

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

تفاصيل العرض:

  • بالإيجار التمويلي وبدفعة أولى 10%.
  • الحملة سارية حتى نهاية شهر مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق.
  • الإيجار الشهري محسوب على أساس المدة 60 شهر للفئة الأساسية.
  • الدفعات الشهرية ومعدل النسبة السنوي قابلة للتغيير في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل والتكلفة الفعلية للعميل.
  • الصور في الإعلان للأغراض الدعائية وقد تختلف في الواقع.
  • هذا العرض ممول حصرياً من مصرف الراجحي.
  • معدل نسبة الربح السنوية تبدأ من 7.82%.
  • تم حساب نسبة التأمين على نسبة 4.5% وقد تختلف حسب تاريخ العميل.
  • قد لا يطبق العرض على بعض العملاء طبقاً لشروط جهة التمويل.

صورة العرض: 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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