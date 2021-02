أبرز مميزات كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً Cadillac Escalade

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كاديلاك اسكاليد 2021 الجديدة كلياً إلى صالات وكيل صانع السيارات الأمريكي الحصري شركة الجميح للسيارات، وتأتي السيارة بتصميم داخلي وخارجي جديد كلياً مع تقنيات أفضل واليوم، سنُطلعك على أبرز ما يُميزها.

تصميم خارجي جديد كلياً

تتمتع اسكاليد 2021 بتصميم خارجي أهدأ مع شبك مستقيم ومصابيح أمامية أفقية مع مصابيح نهارية رأسية، ومصابيح خلفية رأسية ثلاثية الأبعاد، وتتوفر إما بجنوط ألومنيوم بـ 14 ضلع مقاس 22 بوصة مع لمسة فضية لامعة قياسياً، أو مقاس 22 بوصة بـ 10 أضلع بلمسة Dark Android و Laser Etching في فئة الفخامة المميزة، أو جنوط ألمنيوم بـ 12 ضلعًا قياس 22 إنش بلمسة Dark Android في فئة سبورت.

تجربة قيادة هي الأكثر راحة

توفر كاديلاك اسكاليد 2021 أقصى درجات الراحة للسائق والرُكاب بفضل نظام تعليق Air Ride Adaptive Suspension التفاعلي كما توفر تجربة قيادة قوية بفضل خيارات نمط القيادة، مع استجابة أفضل وتحكم أكثر سلاسة بفضل نظام التعليق الخلفي المستقل، بالإضافة إلى نظام التحكم المغناطيسي الجديد لضمان راحة الركاب أثناء الحركة.

لمسات فاخرة تملأ مقصورتها

تتخذ إسكاليد نهجاً جديداً يتجسد في التصميم الدقيق والأنيق لمقصورتها التي توفّر ثمانية مجموعات فاخرة من خيارات خامات المقصورة، وأربعة تصاميم فريدة للمقاعد مع أنماط متنوعة للثقوب والدرزات، مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل بـ 18 وضعية مع ميزة المساج، وخامات المقصورة مغلفة بالجلد بما فيها لوحة العدادات والكونسول واللوحات العليا للأبواب.

تقنيات متطورة تمتلكها السيارة

تتوفر السيارة بالعديد من التقنيات التي تجعل رحلاتك أكثر متعة، بدءً من شاشة عرض OLED منحنية ومائلة يبلغ قياسها إجمالياً أكثر من 38إنش، وهذه الشاشة القابلة للتخصيص الفريدة من نوعها تحتوي على ضعف كثافة البكسل المتواجدة في تلفاز 4K، بالإضافة إلى نظام صوت AKG المتوفر يشتمل على 19 مكبر صوت، تًصبح 36 مكبر صوت عند الحصول على مزايا بلاتينيوم.

وصولاً إلى برنامج OnStar، لنوفر لك معايير مطوّرة للأمان والسلامة، مع توفير مستشار مدرب مستعد لتقديم المساعدة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وميزة Wi-Fi لتبقى على تواصل دائم بالعالم من حولك، مع نظام ترفيه للمقاعد الخلفية مع شاشات عرض مزدوجة للمعلومات والترفيه قياس 12.6 إنش.

مزايا سلامة رائدة في فئتها

تتوفر السيارة قياسياً في فئة الفخامة بمزايا سلامة تشتمل على نظام الفرملة الأمامية الأوتوماتيكية الطارئة، ونظام التنبيه من التصادم الأمامي، ونظام الرؤية المحيطية HD، مع نظام الفرملة الأمامية لمنع الاصطدام بالمشاة، ونظام التحذير الخلفي من وجود المشاة.

وفي فئة الفخامة المميزة، يُضاف إلى ما سبق نظام التنبيه من الأجسام العابرة في الخلف، ونظام التنبيه عند تغيير المسار، ونظام التنبيه للمنطقة الجانبية العمياء، ونظام المحافظة على المسار، ونظام التنبيه عند الانحراف عن المسار، كاميرا مرآة الرؤية الخلفية مع نظام تنظيف عن بعد، ويُضاف في فئة سبورت مفاضل إلكتروني محدود الانزلاق، ونظام التحكم المغناطيسي بالركوب، مع حزمة القطر المتكاملة.

وفي النهاية.. تستمد كاديلاك اسكاليد 2021 قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، مع نظام ديناميكي لإدارة الوقود، ويبدأ سعرها من 460,000 ريال سعودي شامل الضريبة.

