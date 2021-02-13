مرسيدس C-CLASS.. مواصفات تكشف فخامة موديل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح ماركة مرسيدس الألمانية النسخة الجديدة لعام 2021 من طراز C كلاس، كعنوان للفخامة والرقي، تنافس به موديلات مثل جينيسيس G70.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك، وأبرز الكماليات، والفئات التي تتوفر منه للبيع.

الجديد بنسخة 2021



كان أبرز ما أجرته مرسيدس لطراز C-CLASS، أن عززت منظومته التقنية بشاشة عدادات لمؤشرات السيارة بقياس أكبر يصل إلى 12.3 بوصة.





الأسعار

ويتوفر من الطراز 3 فئات للبيع، الافتتاحية هي الفئة السيدان، بتكلفة 42 ألفا و650 دولارا، والفئة التي تليها هي الكوبيه بتكلفة 48 ألفا و250 دولارا، وأعلى فئة هي الكابورليه، بتكلفة 55 ألفا و750 دولارا.

المحرك

وتعمل كافة فئات الطراز بمحرك توربيني سعة 2 لتر، لديه 4 أسطوانات، ينتج قوة 255 حصانا، مع عزم دوران 273 لفة/قدم.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.4 ثانية.





التقنيات

كشف الموقع بعد ذلك عن قدرات الطراز التقنية، وذكر أنه يحظى بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 7 بوصات و10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها خاصية بلوتوث، ونظام ملاحي.

بالإضافة لشاشة عدادات بقياس يتخطى 12 بوصة خلف مقود القيادة، ووصلات USB متعددة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لطراز C-CLASS، وأبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، وتنبيه السائق في حالة الاقتراب أكثر من اللازم من السيارات من حوله.