3 صور ترصد قوة وفخامة الشاحنة GMC سييرا 1500

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعزز ماركة GMC أسطولها من الشاحنات شديدة العزم التي تطرحها لعام 2021، بتوفيرها لنسخة حديثة للعام من شاحنتها القوية "سييرا 1500".

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الشاحنة، شمل الكشف عن قوة محركها، وعزم السحب، وأبرز الكماليات والتكلفة الرسمية التي تطرح بها.





الأسعار

يتوفر من شاحنة GMC سييرا 1500، ست فئات للبيع بتكلفة مختلفة لعام 2021، الفئة الافتتاحية تتوفر بتكلفة 29 ألفا و695 دولارا.

أما أعلى فئة من الشاحنة هي فئة Denali، وتتوفر بسعر 56 ألفا و990 دولارا.

المحرك

تتوفر الشاحنة بعدد كبير من الخيارات فيما يخص المحرك، الأبرز منها المحرك المتوفر للفئة الافتتاحية وهو محرك v6 بقوة 285 حصانا.

وأيضا المحرك من فئة V8 وينتج 355 حصانا، والمحرك V8 ذو سعة 6.2 لتر الذي ينتج قوة 420 حصانا.





عزم السحب

وتستطيع شاحنة GMC سييرا 1500، سحب أوزان تصل إلى 12 ألفا و200 رطل، وحمل أوزان تصل حتى 2240 رطلا.

التقنيات

من الداخل تحظى الشاحنة بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما تدعم منظومتها التقنية خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، مع توفر النظام الصوتي من ماركة BOSE، والنظام الملاحي built-in، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف المحمولة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات شاحنة سييرا 1500، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لها، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل.

بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام كاميرا خلفية لرصد الحركة.