المركزي الروسي يعلن أسعار الفائدة ومستقبل الاقتصاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البنك المركزي الروسي، عن سعر الفائدة الرئيسية، ومستقبل سياسته النقدية وتوقعاته للنمو، والتضخم.

وقال البنك المركزي الروسي، إنه "إذا تطور الوضع بما يتماشى والتوقعات الأساسية، سيحدد بنك روسيا (المركزي) الجدول الزمني، ووتيرة العودة إلى سياسة نقدية حيادية".

التضخم

وأضاف المركزي الروسي، في بيان، حسب وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، "أن التضخم ينمو متجاوزا توقعات بنك روسيا.. ولا تزال توقعات التضخم للأسر والأعمال مرتفعة".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، رفع بنك روسيا المركزي من توقعاته للتضخم لعام 2021 إلى ما بين 3.7 و4.2%.

وفي ضوء موقف السياسة النقدية الحالية، سيظل معدل التضخم السنوي قرب 4%.

وأبقى البنك المركزي الروسي، أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عند 4.25%، الجمعة، وهذا هو سعر الفائدة من يوليو/ تموز الماضي، بعد تخفيضه للفائدة 7 مرات منذ بداية 2019.

وهو ما كان يتوقعه جميع خبراء الاقتصاد التسع والثلاثين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج.

مستقبل أسعار الفائدة

وبدأ المركزي الروسي سياسته في خفض أسعار الفائدة منذ عام 2019 لمواجهة انكماش الاقتصاد وانخفاض التضخم، واستمر فيها بعد ذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب ليام بيتش المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فإنه من غير المحتمل إقدام البنك خلال الفترة المقبلة على خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المحتمل بقاء الفائدة دون تغيير لفترة أطول مما يتوقعه المستثمرون حاليا.

كما يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد الروسي بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الجاري، وبما يتراوح بين 2.5% و3.5%، خلال العام المقبل.

مستوى قياسي للاحتياطي

ومنتصف الشهر الماضي، ارتفع احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بنحو 5 مليارات دولار في أسبوع ليقترب من مستواه القياسي في الصيف الماضي.

وارتفع احتياطي روسيا الدولي من الذهب والعملات الأجنبية إلى نحو 600 مليار دولار مقتربا من الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي "600.7 مليار دولار".

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت الاحتياطيات خلال الفترة من 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021، من 592.4 مليار دولار إلى 597.4 مليار دولار، بواقع 5 مليارات دولار خلال أسبوع.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.