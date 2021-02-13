عرض تمويل هيونداي النترا 2021 من البنك الأهلي التجاري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي بالتعاون مع شركة الوعلان للسيارات.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31 / 3 / 2021م.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

هيونداي إلنترا موديل 2021

تفاصيل العرض:

أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي

القسط الشهري: 969 ريال

الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة (متوفر أيضا بـ 0% دفعة أولى)

الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 5.56%

ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر

القسط الشهري: 1,058 ريال

الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 8.73%

الشروط والأحكام: