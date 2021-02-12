مرسيدس تحتفل بصنع السيارة رقم 50 مليون

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت مرسيدس بإنتاج السيارة رقم 50 مليون للعلامة مع اختيار أول سيارة مايباخ إس كلاس 2021 لتجسيد المعلم التاريخي.

وصرح عضو مجلس إدارة مرسيدس، جورج بورزير: “إنتاج 50 مليون سيارة هو معلم هام في تاريخ شركتنا، وإنجاز استثنائي لفريقنا”، كما عبر عن شكره لـ “زملائه في المصانع حول العالم لجهودهم وحرفيتهم”.

وقد خرجت المايباخ من مصنع Sindelfingen الألماني، والمقرر إنتاجه لإس كلاس الكهربائية EQS لاحقاً هذا العام، وتنوي العلامة الألمانية طرح 6 موديلات كهربائي تحت عائلة EQ الجديدة بحلول 2022.

وتتميز مايباخ إس كلاس الجديدة بجسد أطول من الموديل القياسي لتوفير مساحة أكثر رحابة في الداخلية، مع أنظمة متطورة لكتم الصوت وماساج المقاعد والتحكم عبر الإشارة، وستتوفر بمحرك V8 توين تيربو بقوة 496 حصان ومحرك V12 توين تيربو 6.0 لتر بقوة 621 حصان ومحرك ثالث هجين بالقابس بقوة 503 حصان.