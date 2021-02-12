صور.. مرسيدس CLA – CLASS تتحدى بي إم دبليو M2

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان عالية الأداء، تطرح ماركة مرسيدس الألمانية نسخة جديدة لعام 2021 من طراز CLA-class، بقدرات متميزة.

وتنافس مرسيدس بهذا الطراز، موديلات تابعة للفئة نفسها بالأسواق أبرزها موديل بي إم دبليو M2.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز CLA كلاس بنسخته الجديدة، شمل الكشف عن قوة محركه وأبرز كمالياته والفئات المتوفرة منه للبيع.

الجديد بنسخة 2021

كان أبرز ما أجرته مرسيدس من تحديثات على نسخة 2021 من طراز CLA، تعزيز أنظمة الأمن والحماية المضافة له، بمنحه كاميرا خلفية لرصد الحركة، مع إضافة نظام MBUX لمنظومته التقنية.





الأسعار

وتأتي الفئة الافتتاحية من طراز CLA كلاس باسم CLA 250 بتكلفة 38 ألفا و900 دولار، أما الفئة الثانية CLAS250 4Matic فيبلغ سعرها 40 ألفا و900 دولار.

المحرك

يعمل الطراز بمختلف فئاته بمحرك موحد، لديه 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر، ينتج قوة 221 حصانا، مع عزم دوران 258 لفة/قدم.

ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.6 ثانية، كما يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات.





التقنيات

ضمن الكماليات، استعرض موقع "كار أند درايفر"، القدرات التقنية للطراز CLA كلاس، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لتوفر خاصية بلوتوث والنظام الصوتي المكون من 8 سماعات، وأيضا راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.