إنفينيتي QX80 موديل 2021.. قدرات خارقة تحرج المنافسين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات SUV كبيرة الحجم، تطرح ماركة إنفينيتي اليابانية نسخة جديدة لعام 2021، من طراز QX80، تنافس بها بي إم دبليو X7.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث من إنفينيتي، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المتوفرة منه وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021

تعزز إنفينيتي من عدد الفئات المتوفرة للبيع من طراز QX80، بالإضافة لمنحه قدرات تقنية جديدة، تشمل أنظمة مساعدة للسائق، من ضمنها نظام ضبط السرعة، ونظام الحفاظ على المسار.





الأسعار

يتوفر من طراز إنفينيتي QX80 ثلاث فئات للبيع بنسخته لعام 2021، الفئة الافتتاحية باسم Luxe تتوفر بتكلفة 70 ألفا و445 دولارا.

أما الفئة التي تليها فتأتي باسم Premium Select وتتوفر بتكلفة 74 ألفا و745 دولارا، ثم أعلى فئة هي Sensory التي تتوفر بتكلفة 81 ألفا و595 دولارا.

المحرك

تعمل كافة الفئات المطروحة من طراز إنفينيتي QX80 بمحرك موحد من فئة V8 بسعة 5.6 لتر، ينتج قوة 400 حصان.

ويعمل المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ7 سرعات، ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.9 ثانية.





التقنيات

ويتوفر بطراز إنفينيتي منظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس 8 بوصات، ووصلات USB للاتصال بالهواتف الذكية، بقوة تتراوح ما بين 12 و120 فولتا.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات طراز إنفينيتي بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له.

وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.