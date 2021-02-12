مكتب متنقل من نيسان يُتيح لك العمل من أي مكان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصبح العمل عن بعد مصطلحاً شائعاً بعد انتشار فيروس كورونا، وها هي شركات السيارات تولي هذا الأمر اهتماماً أكبر، حيث كشفت نيسان عن كارافان NV350 المتنقل والذي يسمح لركابه العمل من أي مكان.

كشفت نيسان عن كرفان NV350 في معرض طوكيو للسيارات الافتراضي، حيث يتميز بكونه مساحة عمل يُمكن التحكم فيها من الهاتف الذكي، حيث تمتد إلى الخارج من سيارة الفان، مع محطة عمل معاصرة مع كمبيوتر وشاشة وكرسي مكتب.

كما أنها مزودة بعاكس تيار مستمر / تيار متردد، يسمح لك بتوصيل جميع أساسيات مكتبك مثل جهاز اللابتوب الخاص بك، وأيضاً ماكينة صناعة القهوة.

ولأنه لا توجد مساحة عمل يُمكن أن تكتمل خلال الجائحة دون وسيلة لتطهير وتعقيم الأشياء التي تستخدمها يومياً، فإن هُناك مساحة تخزين داخل المكتب المتحرك نيسان كارافان NV350 يوجد بها قفازات ومصباح بإضاءة فوق بنفسجية للتعقيم.

ومن الخارج، تتميز كرفان NV350 بشُرفة أنيقة على السطح يُمكن الوصول إليها من المكتب الخلفي، حتى يُمكنك الاسترخاء في استراحات العمل.