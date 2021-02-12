هل النساء أكثر تعرضاً للإصابات المميتة في الحوادث من الرجال؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسات متعددة في الماضي أن النساء يتعرضن لإصابات أخطر من الرجال بالمتوسط في حوادث السيارات، ولكن ما سبب هذه الاختلافات؟

معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة أجرى دراسة متعمقة لتحليل الأمر، ولنبدأ بالتأكد من الافتراض الرئيسي.. وفق بيانات المعهد، النساء أكثر تعرضاً للإصابات المميتة في الحوادث من الرجال بـ 20-28%، كما أنهم أكثر تعرضاً للإصابات الخطيرة بـ 37-73%.

السبب وفق دراسة المعهد أن النساء أميل إلى قيادة السيارات الصغيرة خفيفة الوزن من الرجال، ما يعرضهم لمستويات أعنف من الإصابات والارتجاج في الحوادث.

وقد استعان المعهد ببيانات الحوادث الرسمية في الولايات المتحدة بين 1998 و2005، ليكتشف أيضًا أن النساء أكثر تعرضًا لإصابات الأرجل من الرجال بضعفين ونصف، ويهدف المعهد لمشاركة نتائجه مع صانعات السيارات لدراسة أفضل الحلول لتحسين السلامة.