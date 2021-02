هذه السيارة الكهربائية الصغيرة سعرها 54 ألف ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيارة مايكرولينو الصغيرة الكهربائية بالكامل والتي صُممت لتبدو مثل سيارة ازيتا الكلاسيكية تستعد لبدء إنتاجها، حيث أكملت الشركة تطوير النموذج الأولي الثاني لها، مع إطار أكثر صلابة يوفر أماناً أفضل.

يبدو النموذج الاولي غير جاهزاً للإنتاج بشكل كامل بعد، حيث ينقصه المصابيح الأمامية، لكنه يُعطينا نظرة عما ستبدو عليه السيارة عند بدء إنتاجها، وتقول الشركة أنها ستصنع خمسة نسخ أولية منها قبل بدء إنتاجها.

كما تعمل الشركة لإعداد المصنع ليكون جاهزاً لإنتاجها، وفي يونيو المقبل، ستبدأ في سعيها للحصول على الموافقات الرسمية لبيع السيارة بأوروبا، ويُتوقع أن تستغرق هذه العملية من شهرية إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن بدء الإنتاج قد يكون في سبتمبر 2021.

بالنسبة للسعر، فسيبدأ من حوالي 12,000 يورو (54,400 ريال)، مع مدى كهربائي يصل إلى 200 كم لكل شحنة، ما يجعلها أغلى من رينو تويزي بسعر 7,350 يورو (33,300 ريال) وأرخص من سمارت EQ بسعر 22,000 يورو (99,400 ريال).

