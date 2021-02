مرسيدس سي كلاس 2022 ستتخلى عن محركات 6 و8 سلندر

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أكدت مرسيدس رسمياً شائعات تخلي سي كلاس 2022 الجيل الجديد عن محركات 6 و8 سلندر لفئات AMG لصالح محركات 4 سلندر هجينة.

في الواقع جميع فئات سي كلاس ستتوفر بمحركات 4 سلندر مختلفة، كما أكد رئيس مهندسي سي كلاس على استمرار نظام الدفع الخلفي المشترك مع إس كلاس “لاستحالة تحقيق هذا النوع من التوجيه والتوازن بمنصات دفع أمامي”.

بالتركيز على فئات AMG تحديدًا، أكدت مرسيدس أن نسخة AMG C43، والتي سيتغير اسمها إلى C53، ستتخلى عن محرك V6، بينما ستتخلى فئة C63 الأعلى في المجال عن محرك V8، لصالح محرك 4 سلندر هجين بقوة تتعدى 500 حصان.

كما ستتوقف مرسيدس عن توفير الناقل اليدوي لضعف مبيعاته وتقديم ناقل أوتوماتيكي 9 سرعات حصري لجميع الأسواق.

وسيتم تدشين سي كلاس 2022 القياسية في 23 فبراير، مع تأخر فئات AMG الرياضية لعام 2022 بالتوازي مع فئة All Terrain لجميع التضاريس.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin