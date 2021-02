شراكة تيرافوجيا المملوكة لجيلي تقترب من طرح أول سيارة طائرة تجارية بالعالم

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تقترب شركة تيرافوجيا المملوكة لمجموعة جيلي من تغيير عالم التنقل المدني بعد حصول سيارتها الطائرة “ترانزيشين” على تصريح طيران رسمي من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

الخطوة القانونية المتبقية الآن هي الحصول على ترخيص من إدارة سلامة الطرق السريعة للقيادة بشكل قانوني في الطرق العامة قبل وبعد الطيران.

للوقت الحالي ستركز الشركة على بيع نسخ مجهزة للطيران فقط، مع طرح نسخ قادرة على الطيران والقيادة معاً خلال 2022.

وصرح نائب رئيس شركة تيرافوجيا، كيفين كولبورن: “هذه خطوة بالغة الأهمية لبناء الزخم نحو تحقيق مهمتنا لتقديم أول سيارة طائرة عملية في العالم”.

وتعتمد السيارة الطائرة على محرك Rotax 912iS بقوة 101 حصان وسرعة قصوى 161 كلم\س، مع قفص حماية من ألياف الكربون ومظلة للطوارئ، مع إمكانية طي أجنحة المركبة لتخزينها بسهولة في المرأب.

