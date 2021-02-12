لماذا ينتشر اللون الأسود في داخلية السيارات؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عند توجهك لوكالة إحدى العلامات لشراء سيارة جديدة، ستلاحظ وجود عدة خيارات متاحة للون الخارجية، لكن في المقابل تجد أن لون مقصورات السيارات المتاح غالباً هو فقط الأسود، في حين لا تمثل الألوان الأخرى أكثر من 10%!

على الرغم من مساهمة لون الداخلية الأسود في امتصاص أشعة الشمس بشكل أكبر خاصة في الصيف بشكل يزيد من حرارتها، إضافة لكون الألوان الداكنة تعد كئيبة للبعض وتساعد على جعل المقصورة تبدو أصغر، إلا أنه يظل اللون الأكثر توافراً لدى الوكالات، فما هو السر؟

في الواقع، يعود هذا الأمر إلى كون اللون الأسود بالمقصورة يبدو دوما الأكثر جاذبية في صالات العرض، مما يشعر المشترين بمزيد من الحماسة لاختيار الطراز المتوفر أمامهم.

بجانب إمكانية الحفاظ عليه بشكل وحالة جيدة في السيارات التي يأخذها المشترون في تجارب القيادة، لذا تستهدف وكالات السيارات دوماً التركيز عليه.

كما يتميز اللون الأسود بأنه اللون الأكثر اعتمادية من حيث القدرة على تحمل الأتربة دون إظهار كسوة المقصورة متسخة بشكل قبيح، مقارنة بالألوان الفاتحة أكثر، وهو ما يجعل الاعتناء بالسيارة أثناء الاستخدام اليومي أكثر سهولة.

بالإضافة إلى أن اللون الأسود يساعد في خفض تكلفة الإنتاج، حيث استخدام لون محدد بشكل متكرر يوفر الأموال.