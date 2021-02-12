أعلى 8 سيارات "مكشوفة" مبيعا في التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان للسيارات الكونفيرتابل ذات "السقف المكشوف"، مكانة خاصة في عالم السيارات على مدار التاريخ، لما ترمز له من أناقة.

وجمع موقع "أوتو كار"، قائمة تضم السيارات الكونفيرتابل صاحبة أعلى معدل مبيعات في تاريخ صناعة هذه الفئة من مختلف الماركات وعلى مدار عقود.

وفي بداية القائمة، ذكر الموقع طراز سيتروين الكلاسيكي 2CV، وهو الطراز صاحب أعلى نسبة مبيعات، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 3 ملايين و872 ألفا و583 سيارة.





وفي المركز الثاني، جاء طراز Mazda MX-5 ، وهو من الطرز مكشوفة السقف، وصاحب ثاني أعلى نسبة مبيعات في التاريخ ضمن هذه الفئة، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 1.05 مليون نسخة.





وفي المركز الثالث، جاء طراز BMW 3 Series Convertible، ضمن فئات كونفيرتابل، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 523 ألفا و446 نسخة.





وفي المركز الرابع، جاء طراز MGB Roadster، ضمن فئات كونفيرتابل، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 513 ألفا و276 نسخة.





وفي المركز الخامس، جاء طراز Chevrolet Corvette، بنسخته الكلاسيكية ضمن فئات كونفيرتابل، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 465 ألفا و819 سيارة.





وفي المركز الخامس، جاء طراز Golf Cabrio Mk1، من ماركة فولكسفاجن بنسخته الكلاسيكية ضمن فئات كونفيرتابل، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 400 ألف و871 سيارة.





وفي المركز السادس، جاء طراز Triumph Spitfire، بنسخته الكلاسيكية ضمن فئات كونفيرتابل، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 309 آلاف و340 سيارة.





وفي المركز السابع، جاء طراز فورد Mustang، بنسخته الكلاسيكية ضمن فئات كونفيرتابل، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 291 ألفا و79 سيارة.





وفي المركز الثامن، جاء طراز بي إم دبليو Z3، بنسخته الكلاسيكية ضمن فئات كونفيرتابل، حيث بيعت منه على مدار فترة تصنيعه 273 ألفا و279 سيارة.



