صور.. أسعار ومواصفات نسخة 2021 من طراز ألفا روميو giulia

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان الفخمة، تطرح ماركة ألفا روميو الإيطالية نسخة جديدة لعام 2021، من طراز Giulia، بقدرات استثنائية.

واستعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز، تشمل الكشف عن قوة المحرك والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

قلصت ألفا روميو عدد الفئات المطروحة من طراز Giulia بنسخته الجديدة للعام الجاري، إلى 3 فئات فقط.





الأسعار

تتوفر الفئة الافتتاحية من طراز ألفا روميو Giulia باسم SPRINT، وتكلفتها 40 ألفا و995 دولارا، ثم فئة TI بتكلفة 43 ألفا و995 دولارا، ثم فئة TI SPORT بتكلفة 47 ألفا و195 دولارا.

المحرك

وتعمل كافة فئات الطراز بمحرك موحد توربيني 4 أسطوانات، بسعة 2 لتر، ينتج قوة 280 حصانا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.7 ثانية.





التقنيات

ضمن الكماليات، كشف الموقع عن القدرات التقنية التي يطرح بها طراز ألفا روميو Giulia بنسخته الجديدة للعام الجاري، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.8 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر ضمن المنظومة التقنية للطراز، النظام الملاحي وخاصية البلوتوث، والنظام الصوتي من ماركة Harman/Kardon يشمل 14 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز من ألفا روميو، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، والتي توفر للسائق قيادة أكثر أمانا.

وتشمل المواصفات نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالة الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، ونظام القيادة شبه الذاتي مع إشراف السائق.