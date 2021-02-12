صور.. أفضل السيارات الرياضية في القرن الـ21

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ بداية القرن الحالي، شهدت سوق السيارات على مستوى العالم طرح مجموعة متميزة من الموديلات التي جمعت بين القوة الرياضية والفخامة.

وكشف موقع "هوت كارز" عن قائمة بأبرز السيارات التي طرحت منذ بداية القرن واجتمعت بها هذه السمات، ومنها طراز أستون مارتن One-77 الرياضي الفخم، نسخة 2012، العاملة بمحرك V12 بسعة 7.3 لتر ينتج قوة 700 حصان.









كما ضمت القائمة طراز فيراري SF90 Stradale الكهربائي، الذي طرح بمحرك كهربائي هجين ينتج قوة 986 حصانا، ذو عزم دوران 590 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.









وطراز مرسيدس SLR McLaren الرياضي، الذي طرح بمحرك V8 بسعة 5.4 لتر ينتج قوة 617 حصانا، ذو عزم دوران 580 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.









ومن ماركة بورش جاء ضمن القائمة طراز 918 Spyder، العامل بمحرك V8 بسعة 4.6 لتر، ينتج قوة 875 حصانا، ذو عزم دوران 944 لفة/قدم.









من بعده جاء ضمن القائمة طراز مكلارين P1، العامل بمحرك V8 بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 727 حصانا، ذو عزم دوران 723 لفة/قدم، وتصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.









ومن ماركة لامبورجيني، ضمت قائمة أبرز السيارات الرياضية الفارهة التي طرحت منذ بداية القرن، طراز Huracán Performante، العامل بمحرك بسعة 5.2 لتر V10 ينتج قوة 631 حصانا، وذو عزم دوران 443 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.









من بعده، جاء ضمن القائمة من ماركة بوجاتي الفرنسية طراز شيرون، العامل بمحرك توربيني ذو 16 إسطوانة بسعة 8.0 لتر، ينتج قوة 1500 حصان.









