فورد اكسبيديشن 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر فورد باختبار اكسبيديشن 2022 فيس ليفت في الطرق العامة، وهذه المرة نلاحظ نسخة أكثر وعورة وجراءة للموديل، غالباً إصدار “تيمبرلاين” الجديد للتضاريس الوعرة.

نعلم هذا لأن السيارة أكثر ارتفاعاً من اكسبيديشن القياسية، خاصة عند ملاحظة نظام التعليق الخلفي، مع جنوط مميز وحماية لأسفل المحرك.

من المحتمل استخدام إصدار “تيمبرلاين” لمحرك V6 إيكوبوست توين تيربو سعة 3.5 لتر بقوة تتعدى 400 حصان، مع وضعيات قيادة جديدة مناسبة للطرق الوعرة المختلفة.

ومن المتوقع تدشين فورد إكسبيديشن الجديدة بجميع فئاتها المختلفة لاحقاً هذا العام كموديل 2022.

