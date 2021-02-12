ما هي سيارات الـ"جراند تورر"؟.. قائمة 2021 تضم تسلا S

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر خلال عام 2021 الجاري بالسوق العالمية، مجموع متميزة من السيارات التابعة لفئة "جراند تورر"،تجمع بين القوة والرحابة الداخلية.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم، أبرز الموديلات التابعة لهذه الفئة وتتوفر حاليا بالأسواق للبيع، ومنها طراز بورش باناميرا، الذي تتوفر نسخته الحالية بمحرك توربيني مزدوج V8 ينتج قوة 621 حصانا.





ومن بي إم دبليو، من أبرز فئات "جراند تورر" التي تتوفر في 2021، طراز M550i xDrive، العامل بمحرك توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 530 حصانا، وذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.0 ثانية.





ضمن القائمة أيضا، جاء القائمة، طراز مرسيدس CLS، الذي تتوفر منه فئة جراند تورر ضمن فئاته خلال عام 2021 الجاري، تعمل بمحرك توربيني V8.





ومن بي إم دبليو جاء أيضا ضمن القائمة طراز الفئة الثامنة Gran Coupé، الذي تتوفر نسخته الحالية بمحرك بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 616 حصانا.





ومن مرسيدس أيضا جاء ضمن القائمة طراز جديد وهو E-CLASS بفئتيه الكوبيه والكابروليه، تتوفران بمحركات ذو أربعة وست إسطوانات.





ومن السيارات الكهربائية التي صنفت ضمن أبرز الموديلات "جراند تورر" المتوفر في 2021 بالأسواق، طراز تسلا موديل S، العامل بمحرك كهربائي ذو نطاق سير حتى 400 ميل، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.0 ثانية.





وطراز كيا Stinger GT S الذي يتوفر ضمن أفضل السيارات من فئة "جراند تورر" بالأسواق، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج V6 بسعة 3.3 لتر ينتج قوة 365 حصانا.





ومن أودي، ضمت القائمة طراز A7 Sportback، يعمل بمحرك V6 ينتج قوة تتراوح ما بين 335 و 591 حصانا.



