سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي واستقر الدولار مقابل الدينار الجزائري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، لدى السوق الموازية.

وبلغ سعر اليورو في الجزائر خلال مستهل تعاملات اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 218.35 دينار للشراء و220.78 دينار للبيع، مقابل 218.33 دينار للشراء و220.75 دينار للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.



وسجل سعر صرف اليورو الأوروبي لدى بنك الجزائر المركزي، صباح اليوم الجمعة، مستوى 160.99 دينار للشراء مقابل 161.05 دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في الجزائر، خلال التعاملات المبكرة، عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة ليصل إلى 248.48 دينار للشراء و251.24 دينار للبيع، مقابل 249.13 دينار للشراء و251.90 دينار للبيع أمس الخميس.



الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 47.99 دينار للشراء و48.52 دينار للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي لدى البنوك الرسمية في الجزائر، عند فتح تعاملات اليوم الجمعة، نحو 35.43 دينار.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في الجزائر، صباح الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 49.00 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وعن سعر العملة الإماراتية لدى البنوك الرسمية وبنك الجزائر المركزي، اليوم الجمعة، سجل 36.17 دينار.

وشهد سعر الدينار الكويتي في الجزائر تحركا طفيفا، عند فتح تعاملات اليوم، لدى السوق السوداء، ليتراجع إلى 595.30 دينار للشراء، و601.91 دينار للبيع، مقابل 595.51 دينار للشراء، و602.12 دينار للبيع في تعاملات الأمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي لدى البنوك الرسمية وبنك الجزائر المركزي، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة عند مستوى 439.51 دينار.

2021.. عام النمو

وتوقع البنك الدولي في تقريره الاقتصادي الأخير عن الجزائر، نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8% خلال عام 2021، مقابل انخفاض في عام 2020 بفعل فيروس كورونا.

وتسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض النمو بنسبة 6.5% في الجزائر عام 2020.

وقال البنك المركزي يوم الإثنين الماضي، إن الجزائر ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ثلاثة بالمئة إلى اثنين بالمئة اعتبارا من 15 فبراير شباط للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.