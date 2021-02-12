أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 12 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، متأثرة بهبوط المعدن النفيس عالميا وسط صحوة الدولار.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الخميس إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 220.03 ريال (58.68 دولار)، مقابل، 222.08 ريال (59.22 دولار)، في تعاملات الأمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 192.53 ريال (51.34 دولار)، مقابل، 194.32 ريال (51.82 دولار)، أمس الخميس.

كما انخفض سعر جرام عيار 18 إلى 165.02 ريال (44.01 دولار)، مقابل 166.56 ريال (44.42 دولار)، خلال تعاملات الأمس.

الذهب الاقتصادي

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14في السعودية اليوم نحو 128.35 ريال (34.23 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6847.50 ريال (1826 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1540.23 ريال (410.73 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1837.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1837.40 دولار.

وقالت مارجريت يانج الإستراتيجية لدى ديلي فيكس "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار".

وأضافت يانج أن الذهب خسر أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا.

وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير/كانون الثاني الماضي أقل بكثير من المتوقع. ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب يوم الأربعاء على الحاجة لسياسية مالية وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.