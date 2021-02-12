تعرف على مواصفات سيارة النصر أول سيارة كهربائية مصرية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة النصر للسيارات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قيسبوك”، عن تفاصيل أول سيارة كهربائية سيتم تصنيعها في مصر بالشراكة مع شركة “فينج” الصينية.

وأوضحت الشركة عن المواصفات والقدرات الفنيّة للسيارة الجديدة المُقرر إنتاجها خلال 2022 بسعر 360 ألف جنيه للفئة الأعلى، حيث تتمتع السيارة بقدرة عالية تصل لـ147 حصان وسرعة قصوى تصل لـ150 كيلو متر في الساعة، ويُمكن للسيارة الكهربائية الجديدة السير من 400 لـ500 كيلو متر في الشحنة الواحدة.

وتمتلك السيارة عددًا من أنظمة الأمان المتطورة (ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSA) ومؤشر إطارات bsd، ومزودة بشاشة تليفزيونية وأخرى للتحكم وتكييف هواء بتكنولوجيا بلازما وفتحة سقف وإمكانية رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة.